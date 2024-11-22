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Haberler Kayserispor Varsa yoksa zafer

Varsa yoksa zafer

Kayserispor’da Sinan Kaloğlu ve orta saha Kartal, F.Bahçe’ye gözdağı verdi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 06:50
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Varsa yoksa zafer
Ligde 5 maçtır kaybetmeyen Kayserispor, Fenerbahçe karşısında 3 puan hedefliyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, "Hep söylediğim bir şey var. Benim futbolculuk kariyerimde de çok böyle örnekler yaşadık. Bence imkansız diye bir şey yok. Biz iyi konsantre olarak, takım olarak iyi mücadele ederek iyi sonuç alacağımızı düşünüyoruz" dedi. Kayserispor'un 24 yaşındaki orta sahası Kartal Kayra Yılmaz da "Milli ara aslında bize iyi geldi. Eksiklerimizi giderdik. Güçlü yönlerimizi daha iyi hale getirmeye çalıştık. Biz tamamıyla hazırız. Çalışmalarımızı tamamlayıp, inşallah taraftarımızın önünde Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz" diye iddialı konuştu.
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