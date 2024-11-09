Kayserispor fırtınası

Trendyol Süper Lig'de 12'nci haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa deplasmanına çıkan Kayserispor, 3 puanı 2 golle aldı: 2-1... Konuk ekibin gollerini; 23. dakikada penaltıdan Kartal Kayra Yılmaz ve 55. dakikada Hasan Ali Kaldırım attı. Kasımpaşa'nın tek golünü 50. dakikada Aytaç Kara kaydetti. 90+1'de ikinci sarıdan kırmızı kart gören Attamah, Fenerbahçe maçında yok.

PAŞA EVİNDE KAYIP

LIgdekı yenilmezlik serisini 5'e çıkaran Kayserispor 12 puana ulaşmış oldu.Ligde oynadığı hiçbir iç saha maçından galip ayrılamayan, hafta içinde teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayıran Kasımpaşa ise 14 puanda kaldı. Gelecek hafta Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ederken, Kasımpaşa deplasmanda Sivasspor ile mücadele edecek.