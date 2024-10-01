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Haberler Kayserispor

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Burak Yılmaz'a teşekkür mesajı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Burak Yılmaz, istifa ettiğini açıkladı. Sarı kırmızılıların başkanı Ali Çamlı da Burak Yılmaz'a teşekkür mesajı yayınladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 14:14 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 14:36
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Burak Yılmaz'a teşekkür mesajı!

Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı; görevinden istifa eden Burak Yılmaz için yayımladığı mesajında; "Kayserispor ve Kayseri şehri Burak Yılmaz hocamızı asla unutmayacaktır" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, dün 3-0'lık Beşiktaş yenilgisinin ardından görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı da, yaptığı yazılı açıklama ile Yılmaz'a veda mesajı yayımladı. Çamlı'nın mesajı şu şekilde:

"Dünya ve Türk Futbolu onu futbolcu olarak terlettiği 17 numaralı forması ile tanıdı. 17 numaralı formanın sahibi Burak Yılmaz futbolculuğunda birbirinden güzel goller attı, kupalar, şampiyonluklar kazandı. Teknik Direktörlük kariyerine kulübümüzde başlayan hocamız Burak Yılmaz, görev yaptığı dönemde, kulübümüzün içinde bulunduğu tüm olumsuz şartlara rağmen, elindeki imkânları en verimli şekilde kullanarak, gecesini gündüzüne katarak, bütün enerjisini, emeğini, tecrübe ve bilgi birikimini harcayarak kulübümüzün onurlu mücadelesinin en önemli parçası oldu. Hiçbir zaman yoklukları mazeret yapmadı. Daha fazla çalışarak, mücadeleden vazgeçmeyerek, eldeki imkânları en verimli şekilde kullanarak yoklukların da aşılabileceğini gösterdi. Onu ve ekibini, içinden geçtiğimiz bu sancılı dönemimizde Kayserispor için verdiği mücadelesiyle ve daima saygı ile hatırlayacağız. Hocamız Burak Yılmaz, sadece, takımımızın teknik direktörü olmadı. Hırsı ile mücadele azmi ile tüm takımımıza örnek olan hocamız, 7 gün 24 saat futbol takımımızla birlikte olarak futbolcularımıza ağabeylik de yaptı. Onların dostu, arkadaşı oldu. Genç futbolcularımızın kişisel gelişimine de önemli katkılarda bulundu. Gençleriyle ve tecrübelileriyle bir araya getirdiği futbolcu gurubunu, rakiplerimiz tarafından saygı duyulan bir takım halinde getirdi. Burak Yılmaz hocamızın vedası da Türk Sporu için alışılmadık olmakla birlikte, bir o kadar da kıymet dolu dersler taşımaktadır. Hocamız, futbol takımımızın sürdürdüğü mücadelede; takımımıza yararı olacağına inandığı değişikliği sağlayabilmek adına kendisini adeta Kayserispor için feda etmiştir. Futbolcularımız başta olmak üzere Kayseri şehrimiz bu fedakârlığı en iyi şekilde değerlendirmeli ve dersler çıkarmalıdır. Hocamız Burak Yılmaz'ı uzun ve başarılarla dolu bir kariyer bekliyor. Kendisinin bundan sonraki Teknik Direktörlük hayatında yükleneceği tüm görevlerde başarılı olacağına inancımız tamdır. Teknik Direktörlük kariyerine ilk adımlarını attığı Kayserispor ve Kayseri şehri Burak Yılmaz hocamızı asla unutmayacaktır. Yolun ve bahtın açık olsun Burak Yılmaz. Sana ve değerli ekibine sağlıklı, mutlu, başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz."

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