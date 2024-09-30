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Haberler Kayserispor

Burak Yılmaz’ın hedefi galibiyet

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş maçında oynadıkları oyunun karşılığını almak istediklerini söyledi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Burak Yılmaz’ın hedefi galibiyet

Yılmaz, "Beşiktaş çok iyi bir takım. Çok iyi transferler yaptılar. Ajax maçı onlar için yol kazasıdır. Biz bugün kesinlikle kazanmak istiyoruz. Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Rakibimiz Beşiktaş'a saygımız sonsuz ama bugün kazanıp bir an önce yukarılara doğru çıkmak istiyoruz" dedi.

ALİ ÇAMLI'DAN DESTEK

Kayserıspor Başkanı Ali Çamlı, son haftalarda eleştiri oklarının hedefi olan Burak Yılmaz'a destek verdi. Çamlı, "Burak Yılmaz'ın eline Messi'yi verdik de o gitti amatörden birini mi oynattı? Elindeki malzeme neyse onlardan en iyisini yapmaya çalışıyor. Futbolu ben Burak kadar bilebilir miyim? Burak Yılmaz, Türkiye'yi Avrupa'da, dünya arenasında futbolda temsil etmiş bir kral" dedi.

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