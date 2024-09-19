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Haberler Kayserispor

Hedef mutlak galibiyet

Kayserispor, Süper Lig'de erteleme maçında bugün Trabzonspor'a konuk olacak. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki sarı-kırmızılılar, güçlü rakibine hazır. Sahasında Eyüpspor karşısında 2-0 geriden gelerek 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılan Kayserispor, Trabzon'da 3 puan hedefliyor. Burak Yılmaz, Trabzonspor karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacaklarını belirtti.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Hedef mutlak galibiyet
Kayserispor, Süper Lig'de erteleme maçında bugün Trabzonspor'a konuk olacak. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki sarı-kırmızılılar, güçlü rakibine hazır. Sahasında Eyüpspor karşısında 2-0 geriden gelerek 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılan Kayserispor, Trabzon'da 3 puan hedefliyor. Burak Yılmaz, Trabzonspor karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacaklarını belirtti.
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