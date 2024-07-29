Bizim için meydan okuma

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, beIN Sports'a konuştu. Kayserispor'da çalışmaktan mutlu olduğunu aktaran Burak Yılmaz, "Aklımda ve kalbimde Kayserispor'dan başka en ufak bir şey yok" dedi. 39 yaşındaki teknik adam transfer tahtalarının kapalı olması değinerek, "Transfer tahtamız ne yazık ki kapalı. Birçok insan bizi ligde zayıf halka olarak görüyor. Bunun böyle olmadığını kanıtlayacağız. Bizim için çok güzel bir meydan okuma" dedi. Kadro planlaması hakkında da bilgiler veren genç çalıştırıcı, "Mehdi Bourabia bizimle devam edecek. Kartal Kayra da istediğim bir oyuncu. Onunla da devam etmek istiyoruz. Yurt dışı olmazsa Kayserispor'da oynayacağına dair sözü var" ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM'DAN TEKLİF

Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın başına geçtiği dönem A Milli Takım'dan teklif aldığını kaydederek, "Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş, benim devam etmemin iyi olacağı kararını almışlar. Seçime kadar elimi taşın altına koymam istendi. A Milli Takım'dan teklif almıştım ve Montella'nın yardımcısı olacaktım. Mantık olarak gitmem gerekiyordu çünkü Beşiktaş'ta çok kaotik bir ortam vardı. Duygularımla, kalbimle hareket ederek elimi taşın altına koydum. Yine olsa yine öyle yaparım büyük ihtimalle" dedi.

BAİLLY MESAJ ATTI

Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde Eric Bailly konusunda eleştirilmesine vurgu yapan Burak Yılmaz, "En çok eleştirildiğim konu Bailly konusuydu. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Bailly, bana satırlar dolusu özürler içeren bir mesaj attı."