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Futboldan silinir gidersiniz

Kayserıspor Başkanı Ali Çamlı, "Benim hayalimdeki başarı altyapıda yatıyor. Altyapıdan yıldızlar yetiştirip, futbol dünyasının içine atabiliyor musunuz? İşte o zaman benim hayallerim gerçekleşecek. Sürekli para ile alır, hiç bir şey üretmezseniz, satamazsanız geldiğiniz nokta 1-2 sene sonra can havli ile idare edersiniz ondan sonra da ligden ya da futbolun içinden silinir gidersiniz" dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Futboldan silinir gidersiniz
Kayserıspor Başkanı Ali Çamlı, "Benim hayalimdeki başarı altyapıda yatıyor. Altyapıdan yıldızlar yetiştirip, futbol dünyasının içine atabiliyor musunuz? İşte o zaman benim hayallerim gerçekleşecek. Sürekli para ile alır, hiç bir şey üretmezseniz, satamazsanız geldiğiniz nokta 1-2 sene sonra can havli ile idare edersiniz ondan sonra da ligden ya da futbolun içinden silinir gidersiniz" dedi.
Türk Telekom
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