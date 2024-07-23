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Futboldan silinir gidersiniz
Kayserıspor Başkanı Ali Çamlı, "Benim hayalimdeki başarı altyapıda yatıyor. Altyapıdan yıldızlar yetiştirip, futbol dünyasının içine atabiliyor musunuz? İşte o zaman benim hayallerim gerçekleşecek. Sürekli para ile alır, hiç bir şey üretmezseniz, satamazsanız geldiğiniz nokta 1-2 sene sonra can havli ile idare edersiniz ondan sonra da ligden ya da futbolun içinden silinir gidersiniz" dedi.
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