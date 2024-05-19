Kayseri ligde kaldı

Kayserispor-Konyaspor maçı nefesleri kesti... Sarı-kırmızılılar, 17'nci dakikada Nazon'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı ancak buna rağmen Mane ile 32'de öne geçti. Konya'nın buna cevabı dört dakika sonra Soner'le geldi. İlk yarı bu skorla sona erdi. Heyecanın eksik olmadığı mücadelede Konya 74'de N'Zonzi ile 2-1'i buldu. Kayseri, Mane'nin 77'deki penaltısıyla skora dengeyi getirdi. 86'da Cikalleshi'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal olunca maç 2-2 bitti. Puanını 42'ye çıkaran Kayserispor, ligde kalmayı garantiledi. Konyaspor'a ise önümüzdeki hafta 1 puan yetecek.

BAŞKAN ÇILDIRDI

Nazon'un VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart görmesiyle saha kenarı karıştı. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, saha kenarına inerek hakem Halil Umut Meler'e yoğun tepki gösterdi. Sahaya girmek isteyen Çamlı'ya saha görevlileri engel oldu. Ardından Kayseri başkanı emniyet güçleri tarafından sahadan çıkarıldı.