Kazanacağız

Ligde alt taraftan uzaklaşıp, rahatlamak isteyen Kayserispor, şampiyonluk yarışı yapan Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi. Teknik direktör Burak Yılmaz ve futbolculardan Bourabia ile Shukurov, meydan okudu. Yılmaz, "Eğer Kayserispor şampiyon olmuyorsa kimin şampiyon olduğunun bizim için bir önemi yok. O yüzden kesinlikle korkmadan Kayserispor'a yakışır bir şekilde kendimize güvenerek, inanarak bir meydan okumaya gideceğiz. Hedeflerimiz doğrultusunda kazanmaya gideceğiz. Kazanmak için bütün planımızı, programımızı ona göre yapıyoruz" dedi.

ÖNCE BİZ SONRA YÖNETİM

Takımda iyi bir arkadaşlık ortamı oluştuğunu anlatan Yılmaz, "Bizlerin bir sözü var yönetimimize, başkanımıza, büyüklerimize. Onların da bize bir sözü var. İnşallah önce biz sözümüzü tutacağız. Onların, ondan sonra gereğini yapacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Faslı orta saha Bourabia da "Ligde kalmayı garantilemek için puanlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu maç çok önemli. Kendi oyunumuza odaklanarak, performansımızı üste çekerek oradan en iyi skoru almayı istiyoruz" derken, Özbek Shukurov ise deplasmandan puanla dönmek istediklerini belirtti.