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Kazanacağız

“Bütün planlarımız kazanma üstüne. Ankaragücü’ne konsantre olduk. Çünkü maçı kazanıp artık hedeflerimizle alakalı konuşmanın zamanının geldiğini düşünüyoruz.”

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Kazanacağız

Burak Yılmaz'la coşan Kayserispor, 10 maç sonra Başakşehir'i yenerek 3 puan hasretine son verdi. Yılmaz'la 4 maçtır namağlup olan sarı-kırmızılılar, A.Gücü maçına da 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Burak Yılmaz, "Sadece 3 değil, 1 puanın da çok değerli olduğu haftalara girdik. Planımızı kazanma üstüne yaptık. Başakşehir'de skorun verdiği rehavetten, rakibin de reaksiyonundan dolayı maçı zora soktuk. Ama istediğimizi aldık, çok mutluyuz. A.Gücü'ne konsantre olduk. Çünkü kazanıp artık hedeflerimizle alakalı konuşmanın zamanının geldiğini düşünüyoruz" dedi.

STADYUMU DOLDURUN

Burak Yılmaz, taraftarlara da seslenerek cumartesi günü stadı doldurmalarını istedi. Başarılı teknik adam, "Ankaragücü çok değerli bir camia. Çok büyük bir camia. Çok değerli bir hocaları var. Ama tabii ki de kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanmamız gerekiyor. Taraftarlarımıza buradan selamlarımı iletiyorum. Cumartesi günü stadın dolduğu, sonuna kadar bizi destekleyecekleri bir maç olmasını bekliyorum. Onların bize desteği, bizim de oynayacağımız mücadeleci oyunla onlara yakışacağını düşünüyorum" diye destek istedi.

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