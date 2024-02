Gümrük zaferi

Süper Lig'in 25. haftasında Vava- Cars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Rakibi karşısında üstün bir futbol sergileyen kırmızı-siyahlılar, baştan sona üstün bir futbol sergiledi. Ev sahibi ekibin ilk golü 31. Dakikada geldi. Can Keleş'in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Eysseric, içeri çevirdiği topa arka direkte Emre Mor'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-0. İkinci yarıda da gol arayışlarını sürdüren Karagümrük, 76'da farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan korner atışında Eysseric kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda skor belirlendi: 2-0. Puanını 27'ye çıkaran Karagümrük, evindeki 4 maçlık yenilmezliğini sürdürdü. Son 4 maçta, 3 galibiyet, 1 haberlik aldı. Karagümrük aldığı galibiyetle ligdeki puanını 27'ye çıkardı. Haftaya Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Pendikspor ise haftaya Trabzonspor'u ağırlayacak.