Haberler Kayserispor Kayserispor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Kayserispor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kayserispor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Kayserispor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 12:10 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 12:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kayserispor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Kayserispor - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kayserispor ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - İstanbulspor maçı 22 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e olay sözler! “Bana babalık yapmadı”
CHP'de 'Ofisboy' kriz! Kılıçdaroğlu'nun ekibi 'İdari amirliği' aldı fondaş tetikçiler tutuştu: Balık tut torun sev, kurultaya çalışma, kepaze
F.Bahçe'den ayrıldığına bin pişman!
Martial kararını verdi! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kayserispor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta?
Kayserispor'dan icra iddialarına yanıt!
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Bugün kimin maçı var 21 Ocak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe - Samsunspor maçının VAR'ı belli oldu! F.Bahçe - Samsunspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:16
Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman? Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman? 12:14
VAR hakemi belli oldu! VAR hakemi belli oldu! 12:13
Kartal açıklamıştı! Santrfor belli oldu... Kartal açıklamıştı! Santrfor belli oldu... 12:11
Napoli - Fiorentina maçı ne zaman? Napoli - Fiorentina maçı ne zaman? 11:50
Djokovic Avustralya Açık'ta çeyrek finalde! Djokovic Avustralya Açık'ta çeyrek finalde! 11:45
Daha Eski
Granada - Atletico Madrid maçı ne zaman? Granada - Atletico Madrid maçı ne zaman? 11:35
Brighton - Wolverhampton maçı ne zaman? Brighton - Wolverhampton maçı ne zaman? 11:30
Cimbom'dan derbi paylaşımı! Cimbom'dan derbi paylaşımı! 11:27
Göztepe - Ümraniyespor maçı ne zaman? Göztepe - Ümraniyespor maçı ne zaman? 11:24
Martial kararını verdi! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Martial kararını verdi! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? 11:21
Kayserispor - İstanbulspor maçı ne zaman? Kayserispor - İstanbulspor maçı ne zaman? 11:17