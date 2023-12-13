Kayserispor tutulmuyor

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor kasırgası dinmiyor. Pendikspor'u da 2-0'la geçen Recep Uçar yönetimindeki sarı-kırmızılılar, yenilmezlik serisini 9 maça çıkarırken, son 7 maçta 6 galibiyetin altına imza attı. Ligde 29 puanla 3. sıraya kadar yükselen Kayseri ekibinde teknik direktör Recep Uçar, sezon sonunda Süper Lig'i iyi bir yerde tamamlamak istediklerini söyledi.

GÜZEL BİR HİKAYE YAZACAĞIZ

Futbolcularına ve Kayseri camiasına teşekkürlerini ileten Recep Uçar, transfer yasağı yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen güzel bir hikaye yazdıklarını belirtti. Başarılı teknik adam, "İnanın bu çocuklar inşallah güzel bir hikaye yazacak. Şu anda hikayemiz güzel gidiyor ama sonu güzel biten hikayeler daha güzel olur. Umarım bizim hikayemizin sonu da güzel biter" diye umut dağıttı.

LİGİN EN CENTİLMENİ KAYSERİ

Kayserispor, 15 haftada 19 sarı kart görerek, ligin en az kart gören ekibi oldu. Sarı-kırmızılılar, 15 karşılaşmanın 7'sinde ise hiç sarı kart görmedi. Öte yandan Kayseri temsilcisi oynadığı maçlarda hiç kırmızı kart görmeyerek centilmenlik dersi verdi.