Takımımdan memnunum

Ligde 4'te 4 yapan Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar, genel durumdan memnun olduğunu vurguladı. Uçar, "Takım oyunundan memnunum. Memnun olmadığım bölümler de var. Kasımpaşa maçının 2. yarısında skor 4-1 iken bu kadar verdiğimiz geçiş pozisyonları iyi değil. Bilal ligin en çok top kurtaran ismi. Bu Bilal ve bizi sevindiriyor. Ama bir yandan da verdiğimiz pozisyon sayısını azaltmamız lazım" dedi.

HÜCUMA TAKVİYE

Recep Uçar, devre arası transfer döneminde takviye yapmayı düşündüklerini söyleyerek, transfer tahtasının durumuna göre hareket edeceklerini belirtti. Başarılı teknik adam, "Eğer bu şekilde devam edecek olursak, devre arası transfer döneminde çok fazla oyuncuya ihtiyacımız yok. Ümit ederim, Ocak ayı transfer tahtamız açılır. Ofans hattına belki 1-2 noktada transfer yapmayı düşünüyoruz" bilgisini verdi.