Thiam her şeyimiz

Milli araya 4'te 4'le giren Kayserispor, müthiş bir çıkış yakaladı. Sarı-kırmızılılarda 12 maçta 10 golle öne çıkan Mame Thiam, gol krallığında dünya çapında tescilli isimler Icardi ve Dzeko ile rekabet ediyor. 31 yaşındaki Senegalli yıldız, teknik direktör Recep Uçar'ın en güvendiği isimlerin başında geliyor. Uçar, Thiam'ın sadece golcülüğüyle değil, takım savunmasına yaptığı katkılarla da dikkat çektiğini vurguladı.

ÇOK ÖNEMLİ KARAKTER

Thiam'I öven Uçar, her teknik adamın takımında görmek istediği bir karakter olduğunun altını çizdi. Başarılı çalıştırıcı, "Thiam, çok değerli bir futbolcu. Takım kaptanlarımızdan biri, önemli bir karakter, golcülüğünün yanı sıra gözden kaçan özelliklerinden biri de takım savunmasına çok ciddi katkısı var. Birçok oyuncum gibi, iyi bir performans sergiliyor. Umarım, performansına bu şekilde devam eder ve iyi sonuçlar almamıza katkı sağlar" değerlendirmesini yaptı.