Rehavete yer yok

Kayserispor'da keyifler ve moraller üst seviyede. Son olarak Kasımpaşa deplasmanında 4-3'lük galibiyet alan, oynadığı son 4 maçtan da sahadan zaferle ayrılıp 12 puan toplayan sarı-kırmızılılar, geleceğe umutla bakıyor. Çağdaş Atan'ın yerine göreve geldikten sonra Kayserispor'un başında 8 karşılaşmaya çıkan 48 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Recep Uçar, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 beraberlik alarak 16 puan topladı

SIRADA ADANA DEMİRSPOR VAR

Recep Uçar yaptığı paylaşımda, "Kasımpaşa galibiyeti dahil olmak üzere son dört maçımızı kazanarak milli ara öncesinde 22 puanla ligin üst sıralarında yer aldık. Bundan sonrası için de ayaklarımızı yere sağlam basmak istiyoruz. Bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen büyük Kayserispor taraftarlarını, milli aranın ardından Adana Demirspor maçında 'şehrin kalbine' bekliyoruz" diye umut dağıttı.