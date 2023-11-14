Kayseri şov

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasından sonra Çağdaş Atan'ın yerine 10 Eylül'de Kayserispor'un başına geçen Recep Uçar, Kayseri ekibiyle çıkışa geçti. Kayserispor'da 1 galibiyet 3 beraberlik alan Çağdaş Atan, Başakşehir'in başına geçmesine rağmen yeni takımına ilaç olamadı. 48 yaşındaki Uçar ise Kayseri ekibiyle yükselen bir ivme yakaladı ve takımı Avrupa Kupası potasına sokmayı başardı. Türkiye Kupası'nda bir maç olmak üzere 9 maça çıkan başarılı teknik adam; 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

SAHASINDA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Kayserispor ile 2.11'lik maç başı puan ortalaması yakalayan deneyimli teknik direktör, yeni takımıyla yükselen bir performans grafiği yakaladı. Recep Uçar yönetimindeki Kayserispor, 22 puanla 6. sırada yer aldı. Evinde namağlup 4 takımdan biri olan Kayseri, 22 puanın 16'sını Recep Uçar yönetiminde toplamayı başardı. Son olarak zorlu Kasımpaşa deplasmanından 4-3'lük zaferle ayrılan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de son 4 maçını da kazanmayı başararak rakiplerine korku saldı ve milli araya moralli bir şekilde girdi.

Kayserispor'un Senegalli yıldızı Mame Thiam, 9 golle takımının gol yükünü çekti.