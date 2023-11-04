Haberler Kayserispor 2 yıl sonra yeneceğiz

2 yıl sonra yeneceğiz

Kayserisporlu Bilal, “2 yıldır Kayseri’de Alanya’yı yenemiyoruz. İnşallah pazartesi yeneceğiz” dedi

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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2 yıl sonra yeneceğiz

Süper Lig'de 2'de 2 yapan Kayserispor'da kaleci Bilal Bayazıt, 2 yıldır Kayseri'de yenemedikleri Alanya'yı yenerek çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi. 24 yaşındaki eldiven, "Allah'a şükür takım iyi gidiyor. Yavaş yavaş alışıyoruz. Hocanın istedikleri belli. Onu da elimizden geldiği kadar iyi yapmaya çalışıyoruz. Son iki maç gayet iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Son iki yıldır Kayseri'de Alanyaspor'u yenemiyoruz. İnşallah bu sene yenip, üç puanı Kayserispor taraftarına hediye etmek istiyoruz" diyerek umut dağıttı.

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