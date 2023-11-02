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Kayseri 'Uçar'

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Kayserispor'da teknik adam değişikliği yaşanmıştı. Çağdaş Atan'ın yerine Recep Uçar göreve getirilmişti. Uçar yönetiminde sarı-kırmızılılar 6 maçın 3'ünü kazandı. 1'i berabere tamamlandı. 2 de yenilgi aldı. Topladığı 10 puanla 7. basamağa kadar yükseldi. Kayserispor bu maçlarda 10 gol attı., kalesinde 10 gole engel olamadı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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Kayseri 'Uçar'

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Kayserispor'da teknik adam değişikliği yaşanmıştı. Çağdaş Atan'ın yerine Recep Uçar göreve getirilmişti. Uçar yönetiminde sarı-kırmızılılar 6 maçın 3'ünü kazandı. 1'i berabere tamamlandı. 2 de yenilgi aldı. Topladığı 10 puanla 7. basamağa kadar yükseldi. Kayserispor bu maçlarda 10 gol attı., kalesinde 10 gole engel olamadı.

GÜVENİMİZ TAM

Recep Uçar'ın başarısı yönetimde de büyük sevinçle karşılandı. Kayserispor Başkan Vekili Nurettin Açıkalın "Decep Hoca takımımıza çok yakıştı, Kendisi de çok mutlu. O da bu şehirde başarılara imza atmak istiyor. Güzel bir uyum yakaladık. Şehirle bir uyum içerisindeyiz. Daha da başarılı günleri göreceğiz" diye konuştu.

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