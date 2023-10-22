Thiam soştu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Kayserispor rakibinden 3 puanı 3 golle aldı: 3-1. Ligde son haftalarda iniş çıkışlı bir grafik sergileyen ev sahibi ekip, maça hızlı başlarken 31. dakikada Mame Thiam'ın sayısya öne geçti. İkinci devre Rizespor beraberlik için yüklenirken 66'da Kayseri penaltı kazandı. Thiam bu kez penaltıdan durumu 2-0'a getirdi. Rizespor 70'te Zeqiri'nin sayısıyla 1 puan için umutlandı. Ancak 87. dakikada Kayserispor için bir kez daha penaltı kararı çıktı. Beyaz noktaya yine Thiam geldi. 31 yaşındaki Senegalli forvet topu ağlara gönderip hat trick yaparken galibiyeti de perçinlemiş oldu. Kayserispor bu sonuçla ligde 3 hafta sonra zaferle tanıştı. Çaykur Rizespor ise son 3 haftada ikinci yenilgisini yaşamış oldu.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Bu takım çok daha iyi şeyler yapmaya uygun bir takım. Kadromuz iyi. Bundan sonra bu takım daha iyi olacak" diye konuştu.