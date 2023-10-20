Kayseri coşacak

Kayserispor, yarın sahasındaki Çaykur Rizespor maçına kilitlendi. Teknik direktör Recep Uçar, topa sahip olan, arzulu ve coşkulu oynayan bir takım hedeflediklerini söyledi. Zor bir maça çıkacaklarının altını çizen Uçar, "Rizespor lige iyi başladı. İlhan hoca ve ekibini tebrik ediyorum. Takım disiplini, savunması iyi olan takımlardan biriyle oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor, amacımız A.Gücü yenilgisinin ardından evimizde coşkulu bir oyunla Rizespor'u yenmek" diye iddialı konuştu.

MİLLİ ARA BİZE İLAÇ OLDU

Recep Uçar, milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirtti. Tecrübeli teknik adam, "Milli takım arasına gerçekten ihtiyacımız vardı. Belirli mevkilerde önemli oyuncularımızın ciddi sakatlıkları vardı ve onların iyileşmesi adına önemli bir periyottu. Son gün açılan transfer tahtasının ardından transferlerin birçoğu bireysel antrenmanla gelmişlerdi, onların takımsal antrenman eksiklikleri vardı. O eksikleri kapatmak adına verimli bir periyot oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Çağdaş Atan'ın yerine gelen Recep Uçar, Rize karşısında 3 puan siftahı yapmak istiyor.