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Kayserispor evinde kaybetmiyor

Süper Lig’de geride kalan 7 haftada 4 maçı evinde oynayan Kayserispor, henüz iç sahada maç kaybetmedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 16:17
Kayserispor evinde kaybetmiyor

Sezona evinde Galatasaray maçı ile başlayan Kayserispor, bu karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı. 3'üncü hafta Samsunspor'u konuk eden ve müsabakayı 2-1'lik skorla kazanan Kayserispor 5'inci hafta ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Gaziantep ekibini 2-0'lık sonuçla mağlup eden sarı-kırmızılar son olarak dün Başakşehir FK'yi konuk etti. İstanbul ekibi ile golsüz berabere kalan Kayserispor bu sezon iç sahada oynadığı 4 maçın 2'sini kazanan Kayserispor 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Kayseri ekibi 7 haftada tek yenilgisini Beşiktaş deplasmanında aldı.

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