Haberler Kayserispor Kayserispor taraftarından Çağdaş Atan'a sert tepki! 'Sahte Euro' attılar

Kayserispor taraftarından Çağdaş Atan'a sert tepki! 'Sahte Euro' attılar

Son dakika spor haberleri: Kayserispor-Başakşehir FK maçı öncesi sarı-kırmızılı takımın taraftarları eski teknik direktörleri Çağdaş Atan'ın fotoğraflarının olduğu sahte Euro'ları tribünlerden atarak genç teknik adama tepki gösterdi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 21:01 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 21:09
Kayserispor taraftarından Çağdaş Atan'a sert tepki! 'Sahte Euro' attılar

Sezon başında ilk 4 hafta Kayserispor'un teknik direktörü olduğu dönemde sarı-kırmızlı takımdan ayrılan Başakşehir FK ile sözleşme imzalayan Çağdaş Atan, yeni takımıyla ilk kez Kayseri'ye geldi. Sarı-kırmızılı takım taraftarları ise mücadele öncesi Atan aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Kayserispor taraftarı, 'Kayseri'yi satanı biz de satarız' ve 'Çağdaş Atan'a pembe tezkere' sloganları attı. Kayserisporlu taraftarlar, sol üst köşesinde 1 milyon 440 bin Euro yazan, üzerinde ise Çağdaş Atan'ın fotoğrafının bulunduğu 500'er Euro'luk sahte banknotları tribünlerden sahaya attı. Çağdaş Atan, seronomi öncesi stadyuma ilk çıktığı anda ise tribünler tarafından ıslıklandı.

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, 'Gün gelir ihanet eden, sadaket ister' yazılı bir de pankart açtı.

DİĞER
UEFA ÜLKE PUAN DURUMU: Türkiye 2023-2024 UEFA ülke puan sıralamasında kaçıncı sırada? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş…
Ankara'daki kalleş saldırı sonrası HDP'den zaman ayarlı küstah tehdit! Çiğdem Kılıçgün Uçar: Türk milleti bedel ödemeye devam edecek
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için tarihi karar!
İşte Buruk'un Devler Ligi planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kayseri'den beraberlik çıktı!
Kayserispor - Başakşehir maçı ne zaman?
💥SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (2 Ekim)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 3 EKİM 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torino ile Verona yenişemedi! Torino ile Verona yenişemedi! 21:37
Monza'ya 3 puan için tek gol yetti Monza'ya 3 puan için tek gol yetti 21:27
Altay'dan G.Saray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..." Altay'dan G.Saray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..." 21:04
Çağdaş Atan'a Kayseri'de şok tepki! Çağdaş Atan'a Kayseri'de şok tepki! 21:01
Fırtına'da hazırlıklar tam gaz devam ediyor Fırtına'da hazırlıklar tam gaz devam ediyor 20:08
Erik ten Hag'dan flaş Altay açıklaması! Erik ten Hag'dan flaş Altay açıklaması! 19:49
Daha Eski
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için tarihi karar! UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için tarihi karar! 19:43
Barcelona genç yıldızı ile nikah tazeledi Barcelona genç yıldızı ile nikah tazeledi 19:38
Yiğido Pendikspor maçına hazırlanıyor Yiğido Pendikspor maçına hazırlanıyor 18:45
Ç. Rizespor'da Samsunspor mesaisi başladı! Ç. Rizespor'da Samsunspor mesaisi başladı! 18:18
Montella'dan Stanojevic'e ziyaret Montella'dan Stanojevic'e ziyaret 17:52
Kayseri'den beraberlik çıktı! Kayseri'den beraberlik çıktı! 17:27