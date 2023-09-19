Kayseri krizden fırsat çıkardı

Uzun bir süredir transfer yasağıyla uğraşan ve bu yasağı transferin son günü kaldıran, tüm bu olumsuzluklara rağmen takdire şayan bir performansla adından söz ettiren Kayserispor, 5 haftada mağlup olmadı.
Uzun bir süredir transfer yasağıyla uğraşan ve bu yasağı transferin son günü kaldıran, tüm bu olumsuzluklara rağmen takdire şayan bir performansla adından söz ettiren Kayserispor, 5 haftada mağlup olmadı. Lige Galatasaray beraberliği ile başlayan Kayserispor, İstanbul ve Antalya beraberliklerinin ardından Samsunspor ile G.Antep FK'yi mağlup ederek 9 puanla üst sıralara yerleşti.