Haberler Kayserispor Recep Uçar Kayserispor kariyerine galibiyetle başladı

Recep Uçar Kayserispor kariyerine galibiyetle başladı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Kayserispor'un başında ilk maçına çıkan 48 yaşındaki teknik adam galibiyetle ayrılarak moralli başladı. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 09:39 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 09:41
Recep Uçar Kayserispor kariyerine galibiyetle başladı

Recep Uçar ilk maçında galibiyetle ayrılmasını bildi. 48 yaşındaki tecrübeli teknik adam maç sonunda açıklamalarda bulundu. Maç öncesi ve sonrasında taraftarın yoğun ilgisi ile karşılaşan Recep Uçar'ın açıklamalarıysa şöyle;

İLK MAÇIMDA KAZANMAK ÖNEMLİYDİ

"İlk maçımda galip gelmek çok önemliydi. Taraftarımız önünde kazandık. Umarım galibiyetler devam eder. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da ilk maçına çıkan Teknik Direktör Recep Uçar, müsabakayı galip tamamladı. 48 yaşındaki Teknik Direktör Uçar ilk maçında Gaziantep FK karşısında kazanan taraf olmanın mutluluğunu yaşadı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Ahmet Çakar'dan maçın hakemine şok sözler! "Cinlik yaparken..."
Başkan Erdoğan'dan ABD çıkarması! New York'ta sevgi gösterileriyle karşılandı: BM 78. Genel Kurulu'na katılacak temaslarda bulunacak
Toroğlu: G.Saray'ın çarşamba günü oynayacağı maç...
Çakar'dan flaş hakem eleştirisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kayserispor evinde kazandı!
Kayserispor - Gaziantep FK maçı saat kaçta?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
💰1 DOLAR KAÇ TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (16 Eylül)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe - Bandırmaspor maçı saat kaçta? Göztepe - Bandırmaspor maçı saat kaçta? 09:50
Gençlerbirliği - Eyüpspor maçı saat kaçta? Gençlerbirliği - Eyüpspor maçı saat kaçta? 09:46
Okan Buruk'a Kopenhag maçı uyarısı! Okan Buruk'a Kopenhag maçı uyarısı! 09:44
Giresunspor - Manisa FK maçı saat kaçta? Giresunspor - Manisa FK maçı saat kaçta? 09:42
Recep Uçar galibiyetle başladı Recep Uçar galibiyetle başladı 09:39
Tuzlaspor - Adanaspor maçı saat kaçta? Tuzlaspor - Adanaspor maçı saat kaçta? 09:38
Daha Eski
"Gezegenin sayılı golcüsü" "Gezegenin sayılı golcüsü" 09:06
Toprak Razgatlıoğlu hayalini açıkladı Toprak Razgatlıoğlu hayalini açıkladı 09:04
Derbi saat kaçta? Derbi saat kaçta? 09:02
F.Bahçe Antalyaspor maçı saat kaçta? F.Bahçe Antalyaspor maçı saat kaçta? 08:30
Filenin Sultanları Bulgaristan'ı 3-0 ile geçti! Filenin Sultanları Bulgaristan'ı 3-0 ile geçti! 08:24
TÜRKİYE BULGARİSTAN CANLI İZLE TÜRKİYE BULGARİSTAN CANLI İZLE 06:05