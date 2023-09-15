SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Kayserispor Julian Jeanvier ve Yiğit Emre Çeltik'i duyurdu!

Süper Lig'de transfer sezonunun kapanmasına saatler kala art arda transfer açıklamaları geliyor.
Son olarak Kayserispor, transfer tahtasının açılmasından sonra 2 yıldızı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı ekip Julian Jeanvier ve Yiğit Emre Çeltik'i transfer etti.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN TRANSFER PAYLAŞIMLARI:
💪 𝒀𝒊𝒈𝒊𝒕 𝑬𝒎𝒓𝒆 𝑪𝒆𝒍𝒕𝒊𝒌 😎 pic.twitter.com/TkJ92QiAVZ— Mondihome Kayserispor (@KayserisporFK) September 15, 2023
👊 𝑱𝒖𝒍𝒊𝒂𝒏 𝑱𝒆𝒂𝒏𝒗𝒊𝒆𝒓 😎 pic.twitter.com/GqoeXstJrp— Mondihome Kayserispor (@KayserisporFK) September 15, 2023