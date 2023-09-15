Haberler Kayserispor SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Kayserispor Julian Jeanvier ve Yiğit Emre Çeltik'i duyurdu!

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Kayserispor Julian Jeanvier ve Yiğit Emre Çeltik'i duyurdu!

Süper Lig ekiplerinde Kayserispor transfer tahtasının açılmasından sonra flaş transferlere imza atmaya devam ediyor. Kayserispor son olarak Yiğit Emre Çeltik ve Julian Jeanvier transferlerini duyurdu. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 21:36
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Kayserispor Julian Jeanvier ve Yiğit Emre Çeltik'i duyurdu!

Süper Lig'de transfer sezonunun kapanmasına saatler kala art arda transfer açıklamaları geliyor.

Son olarak Kayserispor, transfer tahtasının açılmasından sonra 2 yıldızı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı ekip Julian Jeanvier ve Yiğit Emre Çeltik'i transfer etti.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN TRANSFER PAYLAŞIMLARI:

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