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Kayserispor’da Thiam çıkmazı!

Transfer yasağı bulunan Kayserispor, son bir dosyayı halledip yeni transferlere imza attırmayı planlıyor. Başkan Ali Çamlı, Fenerbahçe'ye Mame Thiam'dan kalan 1.5 milyon euro'luk ödemenin yapılabilmesi adına çıkış yolu arıyor.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Kayserispor’da Thiam çıkmazı!
Transfer yasağı bulunan Kayserispor, son bir dosyayı halledip yeni transferlere imza attırmayı planlıyor. Başkan Ali Çamlı, Fenerbahçe'ye Mame Thiam'dan kalan 1.5 milyon euro'luk ödemenin yapılabilmesi adına çıkış yolu arıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eğer öteleme talimatını verirse, sarı-kırmızılılar transfer yasağını kaldıracak.
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