Haberler Kayserispor Uçar Kayseri'de

Uçar Kayseri'de

Kayserispor, RAMS Başakşehir'e giden Çağdaş Atan’ın yerine son olarak Ümraniyespor’u çalıştıran 47 yaşındaki Recep Uçar’ı teknik direktörlüğe getirdi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Uçar Kayseri'de

Trendyol Süper Lig'de transfer yasağı bulunmasına rağmen 7 puanla namağlup sezona çok iyi bir başlangıç yapan Kayserispor, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Çağdaş Atan'ın istifası sonrasında sarsılmıştı. Sarı-kırmızılılar, RAMS Başakşehir'e giden Çağdaş Atan'ın yerine teknik direktörlüğe Recep Uçar'ın getirildiğini duyurdu. Kayseri ekibi, Uçar ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Son olarak Ümraniyespor'da görev yapan 47 yaşındaki başarılı teknik adam, bugün Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacak ve sonrasında antrenmana çıkacak. Uçar, geçen sezon Trendyol Süper Lig'den düşen Ümraniyespor'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseltmişti. Geçen sezon 19 Nisan 2023'te kırmızı-beyazlılardan ayrılık kararı almıştı.

TAHTA YARIN AÇILIYOR İDDİASI

Kayserispor, uzun bir süredir gündemini meşgul eden transfer tahtasını en geç yarın açmaya hazırlanıyor. Çözülmesi gereken son 2 dosya (Kvrzic ve Avramovski) kaldığı öğrenildi. Devamında 15 Eylül'e kadar en az 3-4 transfer yapılması planlanıyor.

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