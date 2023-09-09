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Recep Uçar Kayserispor'a doğru

Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın ayrılığı sonrası yeni hoca arayışına giren Kayserispor'da hareketli saatler yaşınıyor. Geçen sezon Ümraniyespor'u çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam Recep Uçar'ı takımın başına getirme kararı alan Kayserispor, yapılacak son görüşmenin ardından resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 09:08
Recep Uçar Kayserispor'a doğru

Süper Lig takımlarından Kayserispor, teknik direktör Çağdaş Atan'ın yerine Recep Uçar'ı getirmek için karar aldı.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 6 puan toplayan ve namağlup takımlar arasında yer alan Kayserispor'da teknik direktör değişikliği yaşanıyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın istifa etmesi üzerine harekete geçen Kayserispor yönetimi, geçen sezon Ümraniyespor'da 28 maç görev yapan Recep Uçar ile anlaşma kararı aldı. Kayserispor yönetimi, gün içerisinde Recep Uçar'ı Kayseri'ye davet edip son bir görüşme yapıp resmi sözleşmeye imza atmak amacında.

Sarı kırmızılı kulüp, Sportif direktör Murat Duman'ın ısrarcı olduğu Recep Uçar ile 2 yıllık sözleşme yapmayı planlıyor.

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