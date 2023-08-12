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Kayserispor'da Çağdaş Atan'dan Galatasaray maçı sonrası flaş sözler!

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Kayserispor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık beraberlikle sona ererken maç sonu Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 00:44
Kayserispor'da Çağdaş Atan'dan Galatasaray maçı sonrası flaş sözler!

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Kayserispor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 0-0'lık beraberlikle sona ererken maç sonu Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE O SÖZLER:

Öncelikler oyuncularımı ne kadar tebrik etsem az. Çok büyük övgüleri hak ediyorlar. Birçok pozisyon yakaladık, geçiş ataklarını çok iyi yaptık. Galatasaray çok iyi bir baskı takımı. Oyunculara kendi sahamızda kazandığımız topların en tehlikeli olduğunu söyledim. Oralarda çok dikkatli davrandık. Oyunun genelinde o çıkışları çok iyi yaptık. Çok iyi gol fırsatları yakaladık. İnsanlar saygsızlık olarak algılamasın ama 3 puanı kaçıran taraf biz olduk.

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