11 oynayacak 5-6 transfer

Yeni sezona hazırlanan Kayserispor'da transfer yasağının kaldırılması bekleniyor. Teknik direktör Çağdaş Atan, "Transfer yasağının kaldırılması sonrasında kadromuza yeni isimler katacağız. Akabinde daha verimli çalışmalarla lige hazırlanacağız. İlk 11'de oynayabilecek 5 veya 6 oyuncu almalıyız" dedi.
KEMEN SALI GELİYOR
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da Kamerunlu orta saha Olivier Kemen, 11 Temmuz Salı günü sarı-kırmızılıların kampına katılacak. İzinli olan 26 yaşındaki genç orta saha, geçen sezon oynadığı 27 maçta 3 gol kaydetti.