Haberler Kayserispor 11 oynayacak 5-6 transfer

11 oynayacak 5-6 transfer

Yeni sezona hazırlanan Kayserispor'da transfer yasağının kaldırılması bekleniyor. Teknik direktör Çağdaş Atan, "Transfer yasağının kaldırılması sonrasında kadromuza yeni isimler katacağız. Akabinde daha verimli çalışmalarla lige hazırlanacağız. İlk 11'de oynayabilecek 5 veya 6 oyuncu almalıyız" dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 06:50
11 oynayacak 5-6 transfer

Yeni sezona hazırlanan Kayserispor'da transfer yasağının kaldırılması bekleniyor. Teknik direktör Çağdaş Atan, "Transfer yasağının kaldırılması sonrasında kadromuza yeni isimler katacağız. Akabinde daha verimli çalışmalarla lige hazırlanacağız. İlk 11'de oynayabilecek 5 veya 6 oyuncu almalıyız" dedi.

KEMEN SALI GELİYOR

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da Kamerunlu orta saha Olivier Kemen, 11 Temmuz Salı günü sarı-kırmızılıların kampına katılacak. İzinli olan 26 yaşındaki genç orta saha, geçen sezon oynadığı 27 maçta 3 gol kaydetti.

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