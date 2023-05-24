Doğruları söyleyin

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, daha önce imzadan dönen Alanya hocası Ömer Erdoğan’ın transfer yasağının kendisinden saklandığı yönündeki açıklamalarına cevap verdi. Koç, “Sizden daha olgun ve doğruları söyleyebilecek bir duruş sergilemenizi beklerdim” dedi.
Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, daha önce imzadan dönen Alanya hocası Ömer Erdoğan'ın transfer yasağının kendisinden saklandığı yönündeki açıklamalarına cevap verdi. Koç, "Sizden daha olgun ve doğruları söyleyebilecek bir duruş sergilemenizi beklerdim" dedi.