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Kayserispor'da Thiam fırtınası! İlk kez üçledi

Yukatel Kayserispor’un forveti Mame Baba Thiam, takımının Adana Demirspor'a kaybettiği maçta üç gol attı. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkaran Senegalli golcü, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez hat-trick yaptı. Kayseri'de ikinci sezonunu geçiren Thiam, lig ve kupada toplam 20 gole ulaştı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 16:04 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 16:08
Kayserispor'da Thiam fırtınası! İlk kez üçledi

Yukatel Kayserispor'un Senegalli golcüsü Mame Baba Thiam, Adana Demirspor maçında sarı kırmızılı forma ile ilk kez hat-trick yaptı.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşırken, sarı kırmızılılarda forma giyen Senegalli futbolcu Mame Baba Thiam üç gol kaydetti. Thiam, karşılaşmanın 24. 30. ve 45+4. dakikalarında gol sevinci yaşadı.

30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını da 8'e çıkardı. 85. dakika oyunda kalan Thiam yerini Emrah Başsan'a bıraktı.

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