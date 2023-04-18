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Ucuz bir gündem!

Kayserispor yönetimi, otel polemiği için Fenerbahçe’ye ateş püskürdü

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 06:50
Ucuz bir gündem!
Galatasaray maçı öncesi otel polemiği nedeniyle Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye sert tepkiler gelirken, yeni bir açıklama daha yapıldı. Basın Sözcüsü Samet Koç, "Fenerbahçe'nin bu kadar ucuz bir gündeme sarılıp ateş edeceğini açıkçası hiç aklıma getirmedim. Çok üzüldüm, çünkü Fenerbahçe yönetimi bizi çok iyi tanıyor. Maalesef maç konsantrasyonumuzu bozdu" dedi. Takımın geleceğiyle ilgili de konuşan Samet Koç, şunları söyledi: "Mensah iyi bir oyuncu, Kayseri'de kalmasından yanayız ve bir teklifte bulunduk. Cevap bekliyoruz. Transfer tahtasını açmak için 6-7 milyon euroluk kaynağa ihtiyaç var. En az 3-4 milyon da yeni transferler için ihtiyaç var. Açılmazsa bu kadroyla gelecek sezon ligi bitiremeyiz" ifadelerini kullandı.
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