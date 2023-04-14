Kayserispor'da Çağdaş Atan'dan Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklamalar!

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi konuk ekibin teknik direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÇAĞDAŞ ATAN'IN SÖZLERİ:

Galatasaray iç sahada en çok maç kazanan takım, öne geçtiğinde en çok puanı toplayan bir ekip. Onlara bu momentumu vermek istemiyoruz, taraftarları ile coşkulu oynayabiliyorlar. Biz bile kendimizi duyamıyoruz, bugün de öyle olacaktır.

Bu atmosferde oyunun temposunu Galatasaray'a vermemeliyiz. İyi hazırlandık. Galatasaray 4-2-3-1 diziliminde görünse de 3-1-6'ya yoğunlaşıyor. Önde birebir eşleşip yüksek şiddetli pres yapıyorlar. Bunların hepsine çalıştık. Güzel bir maç olacak.

Topu hemen kapıp, hızlı ve doğru karar verirsek defansın arkasına geçeceğimizi düşünüyoruz. Orta alanda baskı yapmaya ve hücum yapmaya devam edeceğiz.

Galatasaray'dan puan alırsak, ilk 5 veya ilk 4 için oynamaya devam ederiz. Rakibin durumu bizi ilgilendirmiyor. Sonuna kadar bu maçta mücadele edeceğiz."

Mane, Fenerbahçe maçında sakatlık geçirdi. Arka adale sakatlığı önemli bir şey teşkil edebilir. Mane de Ümraniyespor maçında ''yedek kulübesinde oturabilirim'' dedi. Biz de onu son 20 dakika oynattık. Özel olarak Galatasaray maçına saklamadık.