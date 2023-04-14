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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! "Sinirlenirsem çok ağır konuşurum"

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde Fenerbahçe'den Kayserispor'un maç öncesi konakladığı otel hakkında flaş bir paylaşım gelmişti. Konuyla ilgili olarak Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan yanıt geldi. İşte o sözler...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 19:25 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 19:45
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! "Sinirlenirsem çok ağır konuşurum"

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, Galatasaray'ın konuğu oluyor. Mücadele öncesinde Fenerbahçe Kulübü, Kayserispor'un maç öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ait olduğu otelde konakladığını belirtmiş ve konuyla ilgili olarak sosyal medyadan paylaşımda bulunmuştu.

Konuyla ilgili olarak Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan açıklama geldi.

İŞTE ALİ ÇAMLI'NIN SÖZLERİ:

"Dursun Özbek'in otelinde dün kalırken suç değil de bugün kalırken suç mu? Yemek yediğimizi yeri de söyleyelim. Sinirlenirsem çok ağır konuşurum. Dursun Özbek'in otelinde maçı satacak kadar aşağılık davranış mı sergileyeceğiz? Otel karşılığı maçı mı vermiş olacağız? Bu ne ahlaksızca tutum? Kafasının arkasında bu tür şeyler olanlar ancak bunu düşünebilir. Biz namusuyla yaşayan insanlarız. Duyunca sinirlendim. Bu kadarı yeter. Konuşursam ağır konuşurum."

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