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Galatasaray - Kayserispor maçı sonrası Çağdaş Atan: Basit goller yiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi müsabakadan 6-0 mağlup ayrıldı. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 23:27
Galatasaray - Kayserispor maçı sonrası Çağdaş Atan: Basit goller yiyoruz

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 6-0 mağlup oldu. Sahadan farklı mağlup ayrılan deplasman ekibinde teknik direktör Çağdaş Atan, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Basit goller yediklerini belirten Atan, Galatasaray'ın kalitesinin ağır bastığını söyledi.

İşte o sözler...

Çağdaş Atan: Aslında maça iyi girdik ancak son haftalarda çok basit goller yiyoruz. Galatasaray'ın kalitesi ağır bastı. Oyunculara da söyledim bu sene Galatasaray müthiş bir sezon geçiriyor. Çarşamba ayağa kalkıp bir Kasımpaşa maçı oynamamız gerekiyor.

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