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Kayserispor iddialı geliyor

Süper Lig’de 3’te 3’le tırmanışını sürdüren Kayserispor, gözünü lider Galatasaray’a dikti

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Kayserispor iddialı geliyor
Ümraniyespor sahasında 3-1 yenen Kayserispor, Süper Lig'den çekilen Hatayspor maçıyla birlikte üst üste 3 galibiyete ulaştı. Ligde transfer yasağına rağmen rakiplerine kök söktüren sarı-kırmızılılar, lider Galatasaray karşısında da sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Ligde 44 puana ulaşan Kayseri ekibi, 6. sıradaki Trabzonspor'u yakaladı, 5. sıradaki Başakşehir ile puan farkını da bire indirdi. Teknik direktör Çağdaş Atan da Ümraniyespor galibiyeti sonrasında futbolcularına ilk 6 hedefini koyarak rotayı çizerken, Aslantepe'de 3 puan sözü aldı.

BİR TEK MANE GARANTİ

Çağdaş Atan, takımda sakatlığı bulunan isimlere ilişkin şunları söyledi: "Mane'yi G.Saray maçında kullanabilmek için riske etmedik. Karimi yetişmeyecek gibi. Carole'den bir umudumuz var belki ama düşük ihtimal. Sakatlarla ilgili verebileceğimiz tek şey, Mane'nin Galatasaray maçına problemsiz yetişebileceği."
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