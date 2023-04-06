Kayseri iddialı

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak Kayserispor, geçen sezon Son 16'da elediği güçlü rakibini yine yenerek yarı finale çıkma planları yapıyor. Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor galibiyetiyle moral kazanan sarı-kırmızılılar, sahasında Beşiktaş derbisinden ağır yaralı çıkan güçlü rakibini de gözüne kestirdi. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Kayseri ekibi, bu sezon Türkiye Kupası'nı müzesinde görmek amacında.



HAYALLERİMİZ VAR

Transfer yasağı bulunmasına ve birçok sakat futbolcusuna rağmen ligde müthiş işlere imza atan sarı-kırmızılılarda bu başarıda en büyük pay sahiplerinden olan teknik direktör Çağdaş Atan, takımına çok güveniyor. Hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmeyeceklerinin altını çizen başarılı teknik adam, "Elimizde sahaya çıkacak bir 11 olduğu sürece kesinlikle taraftarımızın izlemekten hoşnut olacağı bir takım sahaya süreceğiz. Hayal etmekten başka şansımız yok" sözleriyle camiaya umut dağıttı.



KADIKÖY'DE KOZ EMRAH

Kayserispor'un bugün Fenerbahçe karşısında en önemli kozlarından birisi de Emrah Başsan olacak. Trabzon deplasmanında gol perdesini açan isim olan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, kariyerindeki 80. golünü attı. Sarı-kırmızılılar, ikinci sezonunu geçiren tecrübeli sağ açığa, Fenerbahçe karşısında da çok güveniyor. Emrah Başsan dışında Mehsah, Mane ve Thiam gibi isimlerde Kayseri ekibinin en etkili silahları olarak dikkat çekiyor.