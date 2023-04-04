Kayseri iddialı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak Kayserispor, geçen sezon Son 16'da elediği güçlü rakibini yine yenerek yarı finale çıkma planları yapıyor. Basın Sözcüsü Samet Koç, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesinin bir şans olabileceğini, bu moral bozukluğunu değerlendireceklerini belirtti. Koç, "Tribünlerin ciddi tepkisi vardı. Bu tepkiler mutlaka futbolcular üzerinde de bir etki oluşturuyor. Bizim de maçta öne geçmemiz yine bu tepkileri oluşturabilir ve bunu avantaja çevirebiliriz" dedi.



ÇAĞDAŞ ATAN İLE HAYALİMİZ VAR

Transfer tahtasını açmak için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Samet Koç, teknik direktör Çağdaş Atan'ın geleceğiyle ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı. Koç, "Çağdaş hocanın adının şampiyonluğu hedefleyen büyük takımlarla hatta milli takımla anılması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Çağdaş hocamın yolu açık olsun, önünde çok güzel günler var ama önce Kayserispor'la ilgili hayallerimiz var. Bütçelerden büyük bu hayaller ama biz Çağdaş hocaya güveniyoruz. O da bize güveniyor" diye umut dağıttı.