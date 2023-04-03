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Kayserispor Türkiye Kupası'nda oynayacağı Fenerbahçe maçına odaklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. Çeyrek final mücadelesinde Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı kırmızılı kulübün basın sözcüsü Samet Koç, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 6 Nisan Perşembe günü deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe'yi yenerek yarı finale çıkacaklarına inandığını söyledi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 13:52
Kayserispor Türkiye Kupası'nda oynayacağı Fenerbahçe maçına odaklandı!

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 6 Nisan Perşembe günü deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe'yi yenerek yarı finale çıkacaklarına inandığını söyledi.

Kulübün YouTube kanalında gazetecilerin ve taraftarların sorularını yanıtlayan Koç, Fenerbahçe maçının yanı sıra transfer tahtasının kapalı olması ve teknik direktör Çağdaş Atan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de evinde Beşiktaş'a yenilmesinin kendileri için bir şans olabileceğine dikkati çeken Koç, bu moral bozukluğunun değerlendirilebileceğini belirtti.

Kayserispor'un, bu yıl lig başlarken önüne iki hedef koyduğunu anlatan Koç, bunlardan birinin ligde 51 puana ulaşmak ve diğerinin de Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu aktardı.

Kupada geçen yıl olduğu gibi final oynamayı ve kupayı tesislere getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Koç, "Fenerbahçe maçına önem veriyoruz. Hocamız, oyuncularımız, yönetim ve tüm camiamız bunun bilincinde, kazanacağımıza inanıyorum. Dün Fenerbahçe tribünlerinin ciddi bir tepkisi vardı. Bu tepkiler mutlaka futbolcular üzerinde de bir etki oluşturuyor. Kayserispor'un oynayacağı maçta da öne geçmek yine bu tepkileri beraberinde getirebilir ve bunu avantaja çevirebiliriz diye düşünüyorum." dedi.

Bir soru üzerine transfer tahtasını açmak için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Koç, "Süper Lig'de mücadele ediyorsanız zengin bir kadronuzun olması gerekiyor. Geçtiğimiz yılın kadrosuyla devam ediyoruz ve beşten fazla oyuncu kaybettik. Transfer tahtasının açılmayacağı bir ortamda, sözleşmesini yenileyemediğimiz oyuncuların da ayrılığını göz önünde bulundurursak önümüzdeki yıl Süper Lig'de mücadele etmek çok daha zorlaşacak. Bu manada transfer tahtasının açılması için gerekli çalışmaları yapıyoruz ve inşallah bunda muvaffak olacağız." diye konuştu.

Koç, teknik direktör Çağdaş Atan'ın geleceğine yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Çağdaş hocanın adının şampiyonluğu hedefleyen büyük takımlarla hatta milli takımla anılması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Çağdaş hocamın yolu açık olsun, önünde çok güzel günler var ama önce Kayserispor'la ilgili kurduğumuz hayallerimiz var. Bütçelerden büyük bu hayaller ama biz Çağdaş hocaya güveniyoruz. O da bize güveniyor. Önce Kayserispor'daki hedefleri yakalayalım."

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