Campanharo gidiyor

Kayserispor'da Gustavo Campanharo’yla yollar ayrılıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki Brezilyalı ön liberonun ülkesinin dev ekiplerinden İnternacional’e transfer olacağı öğrenildi.
Kayserispor'da Gustavo Campanharo'yla yollar ayrılıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki Brezilyalı ön liberonun ülkesinin dev ekiplerinden İnternacional'e transfer olacağı öğrenildi. Kontratı feshedilecek olan tecrübeli dinamo, bu sezon sarı-kırmızılılarda 25 maçta boy gösterirken, 1 de asist yaptı.