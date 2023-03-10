Kayserispor Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'ye cevap geldi!

Kayserispor kulübü, Onur Bulut'un transfer sürecinde yaşananlarla alakalı Beşiktaş Kulübü başkanı Ahmet Nur Çebi'ye resmi siteden bir cevap yayınladı. Açıklamada;

"Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Kulübümüz ve Yöneticilerimiz hakkındaki açıklamalarını büyük bir şaşkınlıkla ve hayretle takip etmiş bulunuyoruz. Çebi'nin, yaptığı açıklamalardan, Onur Bulut'un transferi konusunda, Kulübümüzün TFF Hukuk Kurullarına yapmış olduğu müracaattan haberi olmadığını ya da bu konuda kendisinin bilgilendirilmediğini anlıyoruz. Kayserispor Kulübü, hukukun üstünlüğünü bilen ve buna uygun olarak hakkını yetkili merciiler önünde arayan bir Kulüptür. Bu itibarla Kayserispor Kulübü, ne Ahmet Nur Çebi'nin ne de başka birinin rehberliğine ve yol göstermesine ihtiyaç duymamaktadır.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamasında, Onur Bulut'un transfer sürecine ilişkin olarak sarf etmiş olduğu düşüncelerin sığ, tek taraflı bilgiye dayalı ve düzeysiz bulduğumuzu da açıklamak isteriz. Bu çerçevede, Sayın Çebi'ye, Beşiktaş Kulübünün, Onur Bulut için Kulübümüze göndermiş olduğu, transfer sözleşmesi taslağını bir kere daha okumasını tavsiye ediyoruz. Ahmet Nur Çebi, söz konusu taslağı okuduğunda, taslağı gönderenlerin, Sayın Çebi'nin ifade ettiğinden farklı ve temkinli bir anlayış içinde olduğunu, kendisinin "kağıt parçası" olarak ifade ettiği sözleşmeye daha farklı bir anlam yüklediklerini görecek, anlayacaktır. Sayın Çebi; -Beşiktaş Kulübü tarafından Kulübümüze e-mail yolu ile gönderilen sözleşme taslağına, Kulübümüzün vermiş olduğu cevap üzerine- temsil ettiğiniz makama uygun hareket ederek yönetimimizle doğrudan iletişime geçmiş olsaydınız, bu hem Beşiktaş Kulübünün değerlerine hem de Türk Futbolunun ortak menfaatlerine uygun olacaktı. Siz bunu yapmadınız. Siz, Kayserispor Yönetimi ile muhatap olmadınız. Siz, spor ahlakını, bir transferin şehvetine tercih ettiniz. Siz, ben yaptım oldu diye hareket ederek Beşiktaş Kulübünü hukuki sorumluluk altına soktunuz. Haksız ve seviyesiz açıklamalarınız da olası şahsi sorumluluğunuzun sonuçlarından duyduğunuz endişeden kaynaklanmaktadır.

Geçmişten beri hep dostluğu şiar edinmiş Kayserispor yönetimine yönelik olarak sarf etmiş olduğu, "gereksiz yere gevezelik etmesinler, kendilerine çeki düzen versinler" şeklindeki seviyesiz sözleri kendisine yakışsa bile Beşiktaş Kulübüne ve camiasının vakarına uygun olmadığını ve yakışık almadığını da belirtmek isteriz. Bilesiniz ki bu tür kabadayı vari açıklamalar, yapanı kim olursa olsun, bizleri korkutamaz, inandığımızı söylemekten de yapmaktan da alıkoymayacaktır.

Ahmet Nur Çebi bilmelidir ki Kayserispor Kulübü de camiası da büyüktür. Sayın Çebi'nin yapmış olduğu talihsiz açıklamayı da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Başkan olarak merhum Süleyman Seba'nın bırakmış olduğu mirasa yakışıp yakışmadığının muhasebesini yapmasını kendisine tavsiye ediyoruz.

Ülkemiz yaşamış olduğu büyük felaketin yaralarını sarmak için tüm kurum ve fertleriyle seferber olup mücadele ederken bu talihsiz açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için kamuoyundan özür dileriz." ifadelerine yer verildi.

İşte o açıklama: