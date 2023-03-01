Kayserispor: Biz istedik

Kayserispor kulübü, maça sarı lacivertli taraftarların alınmayacak olması ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bizlere ulaşan ve oynanacak futbol maçına; futbol doğasına uygun olmayan, kötü niyetli yaklaşımlarla alakalı bilgi ve güvenlik sorunu teşkil edebilecek mesajlar, bizi böylesine zor bir konuda Kayseri İlk Spor Güvenli Kurulu'na müracaat etmeye mecbur bırakmıştır" denildi.
Kayserispor kulübü, maça sarı lacivertli taraftarların alınmayacak olması ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bizlere ulaşan ve oynanacak futbol maçına; futbol doğasına uygun olmayan, kötü niyetli yaklaşımlarla alakalı bilgi ve güvenlik sorunu teşkil edebilecek mesajlar, bizi böylesine zor bir konuda Kayseri İlk Spor Güvenli Kurulu'na müracaat etmeye mecbur bırakmıştır" denildi.