Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Onur Bulut açıklaması: O sözleşme önüme gelmedi

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde Kayserispor'dan Onur Bulut'u kadrosuna katmıştı. Bu transfer sarı-kırmızılı ekipten tepkiyle karşılandı.
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut ile gerçekleştirilen protokol ile ilgisinin olmadığını söyledi.
Başkan Ali Çamlı, protokolde imzasının olmadığını, imzanın başkanvekili Nurettin Açıkalın'a ait olduğunu ifade ederek, "Hazırlanan protokole Başkanvekilimiz Nurettin Açıkalın imza atmış. Ben protokolü görmedim, benim önüme hiç gelmedi. Zaten gelse de, tecrübeli yöneticiyim. Ben imzalamam. Benim önüme Onur'un tadil sözleşmesi ve 3 yıllık uzatma sözleşmesi geldi. Bunu imzaladım ve çıktım gittim" dedi.