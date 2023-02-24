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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Onur Bulut açıklaması: O sözleşme önüme gelmedi

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni transferi Onur Bulut, eski kulübü Kayserispor ile sözleşme krizi yaşıyor. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Onur Bulut ile gerçekleştirilen protokole imza atmadığını söyledi. Çamlı, "Sözleşme önüme gelmedi. Beşiktaş yangından mal kaçırır gibi davranmasaydı biz doğrusunu söylerdik" dedi. İşte açıklamaların tamamı...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 09:44
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Onur Bulut açıklaması: O sözleşme önüme gelmedi

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde Kayserispor'dan Onur Bulut'u kadrosuna katmıştı. Bu transfer sarı-kırmızılı ekipten tepkiyle karşılandı.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Onur Bulut açıklaması: O sözleşme önüme gelmedi

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut ile gerçekleştirilen protokol ile ilgisinin olmadığını söyledi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Onur Bulut açıklaması: O sözleşme önüme gelmedi

Başkan Ali Çamlı, protokolde imzasının olmadığını, imzanın başkanvekili Nurettin Açıkalın'a ait olduğunu ifade ederek, "Hazırlanan protokole Başkanvekilimiz Nurettin Açıkalın imza atmış. Ben protokolü görmedim, benim önüme hiç gelmedi. Zaten gelse de, tecrübeli yöneticiyim. Ben imzalamam. Benim önüme Onur'un tadil sözleşmesi ve 3 yıllık uzatma sözleşmesi geldi. Bunu imzaladım ve çıktım gittim" dedi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Onur Bulut açıklaması: O sözleşme önüme gelmedi

Bu protokolün basına sızması neticesinde Fenerbahçe ile yapılan görüşmenin sona erdiğini de belirten Başkan Ali Çamlı, sarı lacivertli kulübün haklı bir şekilde görüşmeden vazgeçtiğini söyleyerek; "Fenerbahçe ile bu iş bozulunca, bunlar ayın 6'sında tek taraflı sözleşmeyi feshettiler. Beşiktaş kulübüne bu protokoldeki imzanın bana ait olduğunu ama feyk imza attığımı söylemişler. Beşiktaş Kulübü bizi muhatap alıp sorsaydı, yangından mal kaçırır gibi yapmak yerine, biz doğrusunu zaten söylerdik" diye de tepki gösterdi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Onur Bulut açıklaması: O sözleşme önüme gelmedi

Başkan Çamlı, Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi noktasında hukuki yollara başvurarak haklarını arayacaklarını da sözlerine ekledi.

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Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması
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