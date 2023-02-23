Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş'la aralarında gerilime yol açan Onur Bulut'un transferi hakkında konuştu. Çamlı şunları söyledi: "Antalya kampında Onur ile prensipte el sıkıştık. Kayseri'ye geldiğimizde Onur'u odama çağırdım, 'Sorun yok' denildi. Menajeri 'Sözleşmeyi uzatmak istemiyoruz. Onur gitmek istiyor' dedi. İkili konuşmalar oydu, buydu derken mesele uzadı. Sonra Onur'a kız istedim. Yüzüklerini taktım. Onur da Fenerbahçe'ye transferi sürecinde, 'Ben Fenerbahçe'de oynamam' dedi. Beşiktaş, sözleşmesi devam eden oyuncu ile gizli gizli görüşme yapmış. En son Fenerbahçe ile menajerler görüştü. Menajerler daha sonra Kayserispor ile sözleşme uzatma kararı aldı. Sözleşme uzatmak için kulüpte buluştuk. Neticede Onur'un babası ve menajeri imzalama baskısı yaptı. Bunlar bir protokol hazırlamış, protokolde yok yok. Ne gelirse yazmışlar. Başkan vekili Nurettin Açıkalın imza atmış. Sanırım bunlar akıllı biz salağız. Ben niye böyle bir protokolü imzalayayım. 1 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi varmış. Beşiktaş, bu maddeye göre 1 milyon Euro Kayserispor hesabına para yatırarak Onur'u transfer etti. Bu saatten sonra kim haklıysa mahkeme karar verecek." dedi.