Haberler Kayserispor Bunlar akıllı biz salağız!

Bunlar akıllı biz salağız!

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, mahkemelik oldukları Onur Bulut’un Beşiktaş’a transferi konusunda, “Sanırım bunlar akıllı biz salağız. Ben niye böyle bir protokolü imzalayayım. 1 milyon Euro’ya serbest kalma maddesi varmış” dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Bunlar akıllı biz salağız!

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş'la aralarında gerilime yol açan Onur Bulut'un transferi hakkında konuştu. Çamlı şunları söyledi: "Antalya kampında Onur ile prensipte el sıkıştık. Kayseri'ye geldiğimizde Onur'u odama çağırdım, 'Sorun yok' denildi. Menajeri 'Sözleşmeyi uzatmak istemiyoruz. Onur gitmek istiyor' dedi. İkili konuşmalar oydu, buydu derken mesele uzadı. Sonra Onur'a kız istedim. Yüzüklerini taktım. Onur da Fenerbahçe'ye transferi sürecinde, 'Ben Fenerbahçe'de oynamam' dedi. Beşiktaş, sözleşmesi devam eden oyuncu ile gizli gizli görüşme yapmış. En son Fenerbahçe ile menajerler görüştü. Menajerler daha sonra Kayserispor ile sözleşme uzatma kararı aldı. Sözleşme uzatmak için kulüpte buluştuk. Neticede Onur'un babası ve menajeri imzalama baskısı yaptı. Bunlar bir protokol hazırlamış, protokolde yok yok. Ne gelirse yazmışlar. Başkan vekili Nurettin Açıkalın imza atmış. Sanırım bunlar akıllı biz salağız. Ben niye böyle bir protokolü imzalayayım. 1 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi varmış. Beşiktaş, bu maddeye göre 1 milyon Euro Kayserispor hesabına para yatırarak Onur'u transfer etti. Bu saatten sonra kim haklıysa mahkeme karar verecek." dedi.

DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de bomba ayrılık! Taraftarın sevgilisi olan oyuncunun yeni adresi açıklandı
Deprem haberlerini telefonundan takip eden Ebru Şallı gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı
Kaleye sürpriz aday! Cimbom teklif götürdü
F.Bahçe'de Altay ve Valencia'ya yeni sözleşme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması
Koç’tan tepki
ÖSYM ALES çıkmış sorular ve çözümleri PDF
2023 ALES başvuru ekranı ve başvuru tarihleri!
TOKİ İstanbul Arnavutköy Başakşehir Esenler kura başvurusu isim listesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus'tan ayrılığa veto: Şimdi gidemez! Jesus'tan ayrılığa veto: Şimdi gidemez! 01:29
G.Saray deplasmanda avantajı kaptı! G.Saray deplasmanda avantajı kaptı! 01:17
Inter tek golle kazandı! Inter tek golle kazandı! 01:15
M. City turu İngiltere'ye bıraktı! M. City turu İngiltere'ye bıraktı! 01:15
Avcı'dan Hamsik sözleri! "3 ay daha..." Avcı'dan Hamsik sözleri! "3 ay daha..." 01:15
İtalya'dan Galatasaray'ı üzecek haber! İtalya'dan Galatasaray'ı üzecek haber! 01:15
Daha Eski
Kartal'a Paraguaylı stoper! Kartal'a Paraguaylı stoper! 01:15
F.Bahçe'ye sürpriz genç yetenek! F.Bahçe'ye sürpriz genç yetenek! 01:14
Menajeri konuştu! Beşiktaş'a transfer olacak mı? Menajeri konuştu! Beşiktaş'a transfer olacak mı? 01:14
Zaniolo kararı verildi! O isme büyük şok Zaniolo kararı verildi! O isme büyük şok 01:14
F.Bahçe'ye Lucas Moura'dan kötü haber! F.Bahçe'ye Lucas Moura'dan kötü haber! 01:14
N'Koudou'ya çifte talip! İşte o takımlar N'Koudou'ya çifte talip! İşte o takımlar 01:14