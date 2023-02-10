Kayserispor'da Çağdaş Atan depremzede Kadir Hasan'ı ziyaret etti

6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler büyük bir felakete yol açtı. Yaşanan facianın ardından Kahramanmaraş'ta enkaz altından çıkarılan Kadir Hasan, kaldırıldığı hastenede Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın ziyaretine gelmesini istedi. Atan, depremzedenin ziyaretine gitti.

Kaldırıldığı hastanede kendisini tedavi eden dokturun aynı zamanda Kayserispor Kulübü doktoru olduğunu öğrenen Kadir Hasan, "Çağdaş Atan hoca beni ziyarete gelir mi acaba?" diye sordu.

"KOŞA KOŞA GELECEĞİM"

Çağdaş Atan ise yapılan bu çağrıya kısa süre içerisinde cevap verdi. Teknik adam, "Bugün antremandan sonra kardeşimizin ziyaretine koşa koşa geleceğim. Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Teknik adam sözünü tuttu ve hastaneye giderek depremzedeyi ziyarette bulundu. Başarılı çalıştırıcı, ayrıca Kadir Hasan'a 10 numaralı Kayserispor formasını hediye etti.