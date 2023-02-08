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Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması! "Fesih hakkı yok"

Son dakika spor haberi: Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut'un sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini ancak oyuncunun, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderilen sözleşmesinde futbolcuya tek taraflı fesih hakkı tanınmadığını açıkladı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 19:57
Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması! "Fesih hakkı yok"

Kayserispor'un pazartesi günü sözleşmesini 3 sene uzattığını açıkladığı Onur Bulut, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Beşiktaş ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Onur Bulut ile ilgili, Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, açıklamalarda bulundu.

"TFF'YE SUNULAN SÖZLEŞMESİNDE TEK TARAFLI FESİH HAKKI TANINMAMIŞTIR"
Onur Bulut'un tek taraflı fesih hakkı olmadığına dikkat çeken Koç, "Futbolcumuz Onur Bulut, Avukatı marifetiyle kulübümüze tek taraflı fesih bildirimi yapmıştır. Ancak belirtmek isterim ki, TFF'ye sunulan sözleşmede futbolcumuza tek taraflı fesih hakkı tanınmamıştır. Oyuncumuzun çıkış bakiyesi olduğunu düşünen büyük kulüplerin dikkatine sunarım" ifadelerini kullandı.

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