Kayserispor şöleni

DİREĞE TAKILDI
İkinci yarıya golle başlayan ev sahibi ekip oldu. 51'de Karimi, skoru 1-0 yaptı. Beraberlik için bastıran İstanbul ekibinde, 88'de Karzev'in vuruşunda top üst direkten döndükten sonra yan direğe çarpıp, Keny'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunu da Bilal kurtardı ve takımına altın değerinde 3 puan kazandırdı.
BÜYÜK TAKIM MAĞLUP ETTİK
Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 3 puanı hak ettiklerini söyledi. Atan, "Büyük bir takımı yendik. Oyuncularımız sisteme 90 dakika bağlı kalarak çok iyi oynadı. Maçı daha erken koparabilirdik" dedi.
GELDİĞİMİZDEN BERİ EN KÖTÜSÜ
Başakşehir hocası Emre Belözoğlu, Kayseri yenilgisi sonrası takımını sert bir şekilde eleştirdi. Belözoğlu, "Gerçekten geldiğimiz günden beri takımımızın en kötü oyununa şahit olduk" değerlendirmesini yaptı.
MESUT 320 GÜN SONRA
Başakşehir'de Fenerbahçe'den transfer edilen Mesut Özil, 320 gün sonra Spor Toto Süper Lig'de bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Özil, en son geçen sezon 30 Mart 2022'de F.Bahçe'de oynarken, Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçta ilk 11'de oynamıştı. Yıldız futbolcu, 46'da yerini Aleksic'e bıraktı.