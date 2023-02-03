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Kayserispor şöleni

Transfer yasaklı Kayserispor, zirve takipçilerinden Başakşehir’i Karimi’yle yıktı. Sarı-kırmızılılar 2’de 2 yaparken, rakibinin de 2 maçlık serisini bitirdi

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 06:50
Kayserispor şöleni
Süper Lig'de Kayserispor kasırgası dinmiyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda İstanbulspor'u 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışı yapan Başakşehir'i de tek golle geçti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Kayserispor'da; Emrah ve Gökhan, Başakşehir'de ise Duarte ile Serdar, çerçeveyi bulamayan isimler oldu.

DİREĞE TAKILDI

İkinci yarıya golle başlayan ev sahibi ekip oldu. 51'de Karimi, skoru 1-0 yaptı. Beraberlik için bastıran İstanbul ekibinde, 88'de Karzev'in vuruşunda top üst direkten döndükten sonra yan direğe çarpıp, Keny'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunu da Bilal kurtardı ve takımına altın değerinde 3 puan kazandırdı.

BÜYÜK TAKIM MAĞLUP ETTİK

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 3 puanı hak ettiklerini söyledi. Atan, "Büyük bir takımı yendik. Oyuncularımız sisteme 90 dakika bağlı kalarak çok iyi oynadı. Maçı daha erken koparabilirdik" dedi.

GELDİĞİMİZDEN BERİ EN KÖTÜSÜ

Başakşehir hocası Emre Belözoğlu, Kayseri yenilgisi sonrası takımını sert bir şekilde eleştirdi. Belözoğlu, "Gerçekten geldiğimiz günden beri takımımızın en kötü oyununa şahit olduk" değerlendirmesini yaptı.

MESUT 320 GÜN SONRA

Başakşehir'de Fenerbahçe'den transfer edilen Mesut Özil, 320 gün sonra Spor Toto Süper Lig'de bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Özil, en son geçen sezon 30 Mart 2022'de F.Bahçe'de oynarken, Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçta ilk 11'de oynamıştı. Yıldız futbolcu, 46'da yerini Aleksic'e bıraktı.

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