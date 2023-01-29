Haberler Kayserispor Çağdaş Atan'dan İstanbulspor maçı sonrası galibiyet yorumu!

Çağdaş Atan'dan İstanbulspor maçı sonrası galibiyet yorumu!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 4-2 yenen Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, galibiyetle ilgili konuştu. Genç teknik adam, "Devre arasında biraz sert konuştuk ama mesaj doğru gitmiş. Onları çok seviyorum ve çok güveniyorum. Bizim için mutlu biten bir hafta sonu oldu" dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 16:27
Çağdaş Atan'dan İstanbulspor maçı sonrası galibiyet yorumu!

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 4-2 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından ikinci yarıdaki oyun üstünlüğü sonucunda sonuca ulaştıklarını belirtti. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çağdaş Atan, karşılaşmayı değerlendirdi.

Kendileri adına çok önemli bir maça çıktıklarını belirten Atan, hafta sonunda alınan sonuçlarla birlikte 7. sıraya yükselip, 6. sıra ile aradaki farkı kapatabilecekleri bir mücadele olduğunun altını çizdi. Alınan galibiyetle Ankaragücü, Alanyaspor, Antalyaspor gibi rakiplere karşı 2-3 maçlık avantaj yakaladıklarını da sözlerine ekleyen Çağdaş Atan, şunları söyledi:

Maçlarda çok erken gol yiyoruz ve bu da bireysel hatalardan oluyor. Maçların başlangıçlarında daha konsantre olup, ikili mücadelelerde sağlam durursak, bizim için daha farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Devre arasında oyuncularıma bunu anlattım ve ikinci yarıda mesajı alıp ona göre oynadılar. İkinci yarıda oyunun üstünlüğü bizdeydi ve bunun sonucunda 4-2 kazandık. Buraya kadar gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Bizi yine müthiş şekilde desteklediler.

Futbolcularına da teşekkür eden Çağdaş Atan, "Devre arasında biraz sert konuştuk ama mesaj doğru gitmiş. Onları çok seviyorum ve çok güveniyorum. Bizim için mutlu biten bir hafta sonu oldu. Hafta içinde Başakşehir maçı var ve bu maça odaklanacağız" diye konuştu.

"ANTRENMANLARDAN SONRA VURUŞ ÇALIŞMASI YAPIYORUZ"

Onur Bulut ve Emrah Başsan'ın frikikten attığı goller hakkındaki soruyu da yanıtlayan Çağdaş Atan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Genelde her antrenmandan sonra vuruş çalışması yapıyoruz. Onur ve Emrah çok fazla frikik çalışıyor. Onur'un böyle bir özelliği yoktu ama kendisini çok geliştiren bir isim. Emrah bizim beklentilerimizin çok daha fazla olduğu, bugün de bunlara karşılık veren bir oyuncu. Bizim için çok değerli. Onun bize kazandırdığı bir maç oldu. Oyuna giren oyuncular müthiş katkı verdi. İlhan ve Emrah gol attı, Thiam asist yaptı. Oyuna giren oyunculara da teşekkür ediyorum.

DİĞER
Serdar ortaç 8 odalı lüks villasını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı
Serdar Ortaç denize sıfır yalı için kolları sıvadı! 750 metrekare, 8 oda, 4 salon içinde yok yok! Saray yavrusu evi için bakın ne kadar istiyor
Ne zaman sahalara dönecek? Belli oldu
Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kayserispor'dan İstanbul'da gol şov!
İstanbulspor - Kayserispor maçı saat kaçta?
Kar kapıya dayandı: İstanbul donacak!
2023 hangi gün sahura kalkacağız?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Ocak 2023?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atan'dan galibiyet yorumu! "Devre arasında..." Atan'dan galibiyet yorumu! "Devre arasında..." 16:27
Ne zaman sahalara dönecek? Belli oldu Ne zaman sahalara dönecek? Belli oldu 16:17
G.Saray'da Ümraniyespor hazırlıkları başladı G.Saray'da Ümraniyespor hazırlıkları başladı 16:03
Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken... Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken... 15:53
Brighton - Liverpool maçı saat kaçta? Brighton - Liverpool maçı saat kaçta? 15:41
G.Saray'da flaş Boey gelişmesi! Sporting derken... G.Saray'da flaş Boey gelişmesi! Sporting derken... 15:31
Daha Eski
F.Bahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta? F.Bahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 15:14
Bayer Leverkusen - Dortmund maçı saat kaçta? Bayer Leverkusen - Dortmund maçı saat kaçta? 14:53
Avustralya Açık'ta şampiyon belli oldu! Avustralya Açık'ta şampiyon belli oldu! 14:46
Schalke 04 - Köln maçı saat kaçta? Schalke 04 - Köln maçı saat kaçta? 14:46
Emre Demir'in İstanbul'a geliş saati belli oldu! Emre Demir'in İstanbul'a geliş saati belli oldu! 14:25
Uçaktan paylaştı! F.Bahçe için geliyor Uçaktan paylaştı! F.Bahçe için geliyor 14:15